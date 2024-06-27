Краснодар, 27 июня, 2024, 08:51 — ИА Регнум. Водитель легкового автомобиля BMW, который вылетел с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, в годы студенчества менял имя. Это 27 июня подтвердил друг погибшего.

Ксения Стрельцова/ТАСС

«Он менял имя в университетское время. Был Роман Захарович Бутенко. То есть он изначально был, как есть сейчас — Рафаэль», — привела его слова Lenta.ru.

Друг погибшего не уточнил, что для какой цели это было сделано.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня стало известно, что водитель упавшей с парковки в Краснодаре BMW мог сменить имя. В регистрационных документах на автомобиль указано имя Рафаэль Аракелян, однако до этого там было имя Роман Бутенко. Погибший владел краснодарским центром восстановления личности «Высота», в котором лечили от различных видов зависимости, таких как алкоголизм, наркомания и игромания.

Ранее в этот же день стало известно, что муж погибшей при падении BMW с паркинга в Краснодаре женщины узнал о смерти жены и сына из новостей. Отмечалось, что мужчина пребывает в шоковом состоянии и ни с кем не общается, так как не может осознать, что его семья погибла.

Легковой автомобиль BMW 25 июня вылетел с третьего этажа парковки ТЦ Галерея» в Краснодаре. После этого в краевом МВД уточнили, что в салоне транспортного средства находились 37-летний водитель, женщина и мальчик, скончавшиеся от полученных травм на месте аварии.