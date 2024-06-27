Гельзенкирхен, Германия, 27 июня, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Грузии по футболу, французский специалист Вилли Саньоль высказался о форварде команды Португалии Криштиану Роналду. Его слова привело 26 июня британская газета The Telegraph.

TASS /ZUMA Криштиану Роналду

Как отметил Саньоль, во время игровой карьеры выступавший против португальца на чемпионате мира 2006 года, ему сложно сказать, делает ли его или португальца старым то, что Роналду продолжает играть.

Специалист уточнил, что в то время португальский футболист был ещё очень молод и уже обладал прекрасными навыками.

«Я запомнил его как футболиста, который, получая мяч, пытался что-то создать. Мы сейчас говорим об одном из лучших игроков в истории. Роналду на одном уровне с Пеле, Зиданом и Марадоной. Он уже достиг вершины, но все равно продолжает показывать результаты», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня сборная Грузии уверенно переиграла команду Португалии в матче заключительного третьего тура группового этапа со счётом 2:0. В результате этого грузинская команды впервые в истории вышла в плей-офф турнира.

Роналду разрыдался 1 июня после проигрыша его команды «Аль-Наср» клубу «Аль-Хиляль» в серии послематчевых пенальти в финальном матче Кубка короля Саудовской Аравии. Этот турнир стал седьмым, в котором «Аль-Наср» проиграл, с момента прихода португальца с его состав.