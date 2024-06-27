Сыктывкар, 27 июня, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Пожелавшие продолжить движение по ранее запланированному маршруту пассажиры сошедшего в Республике Коми пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, пересели в специально сформированный для них состав. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

МЧС России

«Поезд отправился в 5:14 (мск) и проследует в Новороссийск отдельным ускоренным графиком», ― говорится в сообщении СЖД в Telegram-канале.

В пресс-службе добавили, что с переносом багажа и пересадкой пассажирам помогли волонтёры. Также их обеспечили питанием, водой и пледами.

Из-за ЧП в настоящее время с опозданием следуют восемь поездов: два из Воркуты до Москвы (№ 41 и № 375), № 209 Лабытнанги ― Москва, № 89 Воркута ― Нижний Новгород, № 22 Москва ― Лабытнанги, № 310 Адлер ― Воркута, № 118 Санкт-Петербург ― Лабытнанги, № 376 Москва ― Воркута.

Как сообщало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

По предварительной версии, ЧП могло произойти вследствие подмыва полотна после сильных дождей. Пассажиры поезда рассказали, что слышали сильный скрежет и посторонний грохот перед самим происшествием.

Для устранения последствий на место происшествия направили два ремонтных поезда. В ночь на 27 июня в РЖД сообщили, что движение по одному пути на железнодорожном участке, где произошло ЧП, восстановили.

Минздрав проинформировал, что из-за случившегося пострадали до 40 человек, из них семеро находятся в тяжёлом состоянии. В свою очередь компания РЖД объявила, что после схода вагонов медицинская помощь понадобилась 46 пострадавшим.

Глава Коми Владимир Уйба позднее написал, что у большинства обратившихся за медицинской помощью врачи зафиксировали ушибы, ссадины и рваные раны. Он отметил, что после происшествия госпитализировали десять человек.

Глава региона 27 июня сообщил, что 17 пассажиров вернулись на восстановительном поезде в Инту, из них десять госпитализировали. Кроме того, семь человек транспортируют в Воркуту и Сыктывкар. Среди них 14-летняя девочка, которая находится в тяжёлом состоянии, и её родители.

В связи с железнодорожной аварией в Коми ввели режим чрезвычайной ситуации. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).