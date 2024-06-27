Лобня, Московская область, 27 июня, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул в ангаре для хранения пластиковых труб в подмосковном городе Лобня, сообщил 27 июня источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Горящее строение располагается по адресу: улица Лейтенанта Бойко, дом 104. Специалисты МЧС России присвоили пожару второй ранг сложности.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня в городе Фрязино Московской области загорелось бывшее здание научно-исследовательского института (НИИ). Площадь пожара достигла пяти тысяч квадратных метров. Огонь охватил семь этажей.

25 июня появилась информация, что этот пожар потушили. В результате происшествия погибли шесть человек. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели людей при пожаре. В СК РФ заявили, что возможной причиной возгорания могла стать неисправность проводки.

Вечером 25 июня в этом же здании во Фрязино начался новый пожар. Дым от него шёл с верхних этажей. Возгорание удалось ликвидировать.