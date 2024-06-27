Сыктывкар, 27 июня, 2024, 07:34 — ИА Регнум. Поезд-дублёер прибыл из Воркуты на станцию Инта для пересадки пассажиров из четырёх вагонов другого состава, которые сошли с рельсов. Об этом 27 июня сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Администрация Республики Коми

«В него будет произведена посадка пассажиров из четырёх вагонов поезда 511, которые дальше отправятся по ранее запланированному маршруту (поезд-дублёр проследует до Новороссийска)», — написал губернатор в Telegram-канале.

Уйба отметил, что в поезд-дублёр должны быть закружены пледы, вода и 361 набор с пищей. Кроме того, с поездом направили волонтёров для помощи в пересадке пассажиров и переносе багажа.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми. По предварительной версии, ЧП могли произойти вследствие подмыва полотна после сильных дождей. Пассажиры поезда рассказали, что слышали сильный скрежет и посторонний грохот перед самим происшествием.

Минздрав проинформировал, что из-за случившегося пострадали до 40 человек, из них семеро находятся в тяжёлом состоянии. В свою очередь компания РЖД объявила, что после схода вагонов медицинская помощь понадобилась 46 пострадавшим.

Владимир Уйба позднее написал, что у большинства обратившихся к врачам зафиксированы ушибы, ссадины и рваные раны. Он отметил, что после происшествия госпитализировали десять человек.

В связи с железнодорожной аварией в Коми ввели режим чрезвычайной ситуации. Следствие возбудило уголовное дело по факту случившегося.