Нью-Йорк, США, 27 июня, 2024, 06:34 — ИА Регнум. Глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генерального секретаря Организации Объединённых Наций по миротворческим операция Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку террористической атаке ВСУ на Севастополь 23 июня. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Kremlin.ru Владимир Колокольцев

«Министр призвать дать должную оценку со стороны ООН очередному чудовищному преступлению киевского режима — ракетным ударам 23 июня по Крымскому полуострову, в результате которых есть погибшие и раненые мирные граждане», — сообщила она в Telegram-канале.

По её словам, в ходе встречи Владимир Колокольцев подчеркнул, что преступники, ответственные за ракетный удар по Севастополю и другие террористические атаки на территории России, понесут неотвратимое наказание.

Глава МВД РФ прибыл в Нью-Йорк 26 июня для участия во встрече руководителей органов полиции государств — членов ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня ВСУ атаковали Крым пятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты перехватила система противовоздушной обороны. Боевая часть пятой ракеты разорвалась в воздухе, в результате чего погибли четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Ещё 153 человека пострадали.

В Министерстве обороны России подчеркнули, что ответственность за обстрел ВСУ Севастополя в том числе несут Соединённые Штаты, передавшие Киеву эти ракеты. Кроме того, полётные задания в ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. С утверждением о причастности Вашингтона также выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что Соединённые Штаты при поставке вооружений Киеву не допускают их использования без участия американских специалистов.