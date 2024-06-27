Москва, 27 июня, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Действия западных стран против России приближают Запад к точке невозврата, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mid.ru Замминистра иностранных дел Сергей Рябков

«Но противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата», — сказал он в интервью «Известиям».

Дипломат отметил, что страны Запада должны сами для себя осознать, какие последствия их ждут. Замглавы МИД предупредил, что реакция Москвы станет для таких государств «болезненной». Он указал, что это станет ответом на внешнеполитическую вседозволенность и безнаказанность, которые позволяет себе Запад.

Рябков также подчеркнул, что власти России изучают вариант снижения уровня дипломатических отношений с западными государствами из-за вводимых ими антироссийских санкций. Заместитель министра добавил, что подобные решения обычно принимаются на самом высшем уровне руководства.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал, что Москва отстоит свои позиции в отношениях с Западом и по ситуации на Украине. По его словам, острая фаза внешнеполитического противостояния России и западных стран находится в полном разгаре.

6 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что Запад уже давно перешёл все «красные линии» в противостоянии с РФ. Глава региона напомнил, что западные государства с самого начала специальной военной операции заявляли, что будут применять против России все имеющиеся ресурсы