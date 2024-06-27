Штат Калифорния, США, 27 июня, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Американский актёр Билл Коббс, исполнивший роли в таких фильмах как «Телохранитель» и «Последний подарок» и сыгравший эпизодическую роль в сериале «Сопрано», скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщил его брат на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, запрещённой и признанной в России экстремистской организации).

Reuters Билл Коббс

«Во вторник, 25 июня, Билл мирно скончался у себя дома в Калифорнии. Любимый спутник жизни, старший брат, дядя, крёстный отец и друг, Билл недавно отпраздновал свой 90-й день рождения», — говорится в сообщении.

Билл Коббс родился 16 июня 1934 года в Кливленде (штат Огайо). До начала актёрской карьеры он в течение восьми лет служил радарным техником Военно-воздушных сил США. В кино Коббс дебютировал в 1974 году в боевике «Захват поезда Пелэм 1-2-3» и снялся в более чем 70 фильмах, среди которых «Скорая помощь», «Телохранитель», «Ночь в музее» и другие. В 2020 году Билл Коббс стал лауреатом премии «Эмми» за участие в телешоу Дина Дана.