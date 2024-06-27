Вашингтон, 27 июня, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Смерть сотрудника посольства Соединённых Штатов Америки в Киеве произошла по естественным причинам. Об этом в ходе брифинга 26 июня сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

«Мы можем подтвердить смерть американского госслужащего, который находился в подчинении главы миссии посольства в Киеве. По нашим сведениям, он умер от естественных причин», — указал Миллер.

По его словам, США не обнаружили никаких признаков, которые могли бы указывать на преступление. Также американский чиновник выразил соболезнования родным и близким умершего.

Как передавало ИА Регнум, о ранее украинское издание «Страна. ua» сообщило, что в Киеве нашли тело атташе посольства США на Украине. Его обнаружили в гостинице Hilton около полудня 25 июня. Согласно медицинским данным, предоставленным американским посольством, мужчина страдал от высокого уровня холестерина.