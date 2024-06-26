Сыктывкар, 27 июня, 2024, 02:16 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи со сходом вагонов пассажирского поезда на перегоне Инта-1 — Угольный. Он подписал соответствующий указ.

Kremlin.ru Глава Коми Владимир Уйба

«Ввести с 26 июня 2024 года и до особого распоряжения на территории Республики Коми для органов управления и сил Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» регионального характера и установить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию», — говорится в документе, который опубликовали на портале регионального правительства.

В указе также сказано, что такая мера принята для ликвидации последствий ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня под Интой сошли с рельсов девять вагонов пассажирского поезда, который следовал по маршруту Воркута — Новороссийск. Компания РЖД назвала предварительной версией ЧП подмыв полотна, который произошёл из-за сильных дождей.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что в результате аварии пострадали до 40 человек. При этом состояние семерых пострадавших врачи оценивают как тяжёлое. В свою очередь в РЖД отметили, после схода вагонов с рельсов помощью к медикам обратились 46 человек.

Из-за ЧП указанном участке железной дороги пришлось приостановить движение. 27 июня РЖД проинформировало о том, что движение поездов по одному пути на участке восстановили.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту схода вагонов с рельсов.