Сыктывкар, 27 июня, 2024, 01:47 — ИА Регнум. В Коми восстановили движение поездов по одному пути на участке Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (СЖД), где произошёл сход поезда с рельсов. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе РЖД.

Кадр из видео

«Движение поездов по участку Инта-1 — Угольный Северной железной дороги восстановлено по одному пути», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Отмечается, что на данный момент принимаются меры по вводу в график четырёх задержанных поездов. Штаб по ликвидации последствий происшествия продолжает работу под руководством генерального директора РЖД Олега Белозёрова.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный произошёл сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда. На указанном участке железнодорожное движение приостановили.

Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в результате происшествия пострадали до 40 человек, семеро из них находятся в тяжёлом состоянии. По данным РЖД, за медицинской помощью после схода вагонов с рельсов обратились 46 человек.

По предварительным данным, причиной произошедшего стал подмыв полотна, вызванный сильными дождями. Для устранения последствий на место происшествия направили два ремонтных поезда.

По факту схода пассажирских вагонов с рельсов в Коми Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).