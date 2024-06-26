После схода поезда в Коми за медицинской помощью обратились 46 человек
РЖД: 46 человек обратились за медицинской помощью после схода с рельсов поезда в Коми
Инта, Коми, 26 июня, 2024, 22:54 — ИА Регнум. По меньшей мере 46 человек, согласно предварительной информации, обратились за медицинской помощью после схода вагонов поезда с рельсов под Интой в Коми, сообщила компания РЖД.
«Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 46 человек», — уточнила организация в своём в Telegram-канале.
В РЖД отметили, что четырёх пассажиров, которые серьёзно пострадали в результате ЧП, доставили в Инту на восстановительном поезде и передали медикам. Одним из этих пациентов является ребёнок.
Как сообщало ИА Регнум, сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда в Коми произошёл вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северный. Железнодорожное движение на этом участке приостановили.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов проинформировал о том, что в результате происшествия пострадали до 40 человек, из которых семеро находятся в тяжёлом состоянии.
Компания РЖД назвала предварительной версией случившегося подмыв полотна, вызванного сильными дождями. Организация создала оперативный штаб для устранения последствий случившегося и направила на место ЧП два ремонтных поезда.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту схода пассажирских вагонов.