Инта, Коми, 26 июня, 2024, 22:54 — ИА Регнум. По меньшей мере 46 человек, согласно предварительной информации, обратились за медицинской помощью после схода вагонов поезда с рельсов под Интой в Коми, сообщила компания РЖД.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего, по предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 46 человек», — уточнила организация в своём в Telegram-канале.

В РЖД отметили, что четырёх пассажиров, которые серьёзно пострадали в результате ЧП, доставили в Инту на восстановительном поезде и передали медикам. Одним из этих пациентов является ребёнок.

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Как сообщало ИА Регнум, сход с рельсов девяти вагонов пассажирского поезда в Коми произошёл вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северный. Железнодорожное движение на этом участке приостановили.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов проинформировал о том, что в результате происшествия пострадали до 40 человек, из которых семеро находятся в тяжёлом состоянии.

Компания РЖД назвала предварительной версией случившегося подмыв полотна, вызванного сильными дождями. Организация создала оперативный штаб для устранения последствий случившегося и направила на место ЧП два ремонтных поезда.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту схода пассажирских вагонов.