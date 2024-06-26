Нью-Йорк, США, 26 июня, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия во встрече руководителей полицейских ведомств стран — членов Организации Объединённых Наций. Об этом 26 июня сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сергей Бобылев/POOL/ТАСС Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

«Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк для участия в IV саммите руководителей органов полиции государств — членов ООН», — сообщила она в своём Telegram-канале.

Она уточнила, что в рамках визита глава МВД ожидаются переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, а также ряд встреч с главами делегаций правоохранительных органов иностранных государств, представленных на саммите.

Четвёртый саммит руководителей органов полиции стран — членов ООН состоится 26–27 июня. В рамках заседания стороны обсудят вопросы укрепления международной безопасности и взаимодействия для повышения эффективно борьбы с угрозами безопасности.