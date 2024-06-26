Сана, 26 июня, 2024, 21:43 — ИА Регнум. Армия правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) впервые атаковала гиперзвуковой ракетой судно Израиля, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

«Вооружённые силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — написал он.

Сариа также пообещал позже опубликовать видео удара по судну. По его словам, созданная йеменскими повстанцами ракета является передовой, позволяет поражать цели на большом расстоянии с высокой точностью.

Как сообщало ИА Регнум, в марте хуситы объявили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты. По их информации, в Йемене создали ракету, которая достигает скорости в 8 махов — почти 9 тыс. км в час.

Хуситы атакуют связанные с Израилем суда после обострения конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года. Йеменские шииты заявили, что таким образом поддерживают палестинское движение ХАМАС. В январе 2024-го США и Великобритания начали наносить удары по позициям «Ансар Аллах».

США также ввели свои корабли в Красное море для поддержки Израиля, после чего хуситы начали атаковать и их. 22 июня йеменские повстанцы заявили, что нанесли ракетный удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhower. В США опровергли эту информацию, но пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что этот авианосец покинул Красное море.