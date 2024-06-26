Сыктывкар, 26 июня, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Трое пострадавших при сходе вагонов пассажирского поезда в Коми находятся в тяжёлом состоянии. Об этом 26 июня сообщил глава региона Владимир Уйба в Telegram-канале.

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«Как мне доложило руководство Инты, в поезде находилось 215 пассажиров. Пострадавших 20 человек и трое в тяжёлом состоянии», — написал он.

Глава республики добавил, что медики уже оказывают помощь всем пострадавшим.

Ранее KP.RU сообщала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что пострадали 70 человек. Данных о погибших нет. При этом в РЖД отмечали, что всего в поезде находились 232 пассажира.

Как ранее передавало ИА Регнум, девять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Коми. Инцидент произошёл в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на участке приостановили, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.

По предварительной версии, озвученной компанией РЖД, причиной ЧП стал подмыв полотна в результате сильных дождей.

Следствие возбудило уголовное дело по факту схода пассажирских вагонов. К месту происшествия направились следователи и криминалисты, им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.