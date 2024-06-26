Инта, Коми, 26 июня, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Минздрав Республики Коми направит медиков на место схода поезда Воркута — Новороссийск под Интой на трёх вертолётах из-за сложности проезда, сообщила пресс-служба ведомства журналистам.

Александр Кряжев/РИА Новости

«В 20:00 мск вылетает борт из Усинска, в 20:30 вылетает борт из Сыктывкара. В 21:00 борт вылетает из Ухты», — процитировал RT представителя минздрава.

В ведомстве уточнили, что на место ЧП отправляют в том числе реанимационные бригады.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июня девять вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. По предварительной версии, озвученной компанией РЖД, причиной ЧП стал подмыв полотна в результате сильных дождей.

По информации KP.RU, источник в правоохранительных органах сообщил, что пострадали 70 человек. Данных о погибших нет.

На участке аварии приостановили движение составов. РЖД направило на место происшествия два ремонтных поезда. Также компания создала оперативный штаб, чтобы ускорить устранение последствий ЧП.