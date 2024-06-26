Сыктывкар, 26 июня, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба вылетает на место железнодорожной аварии под Интой. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Павел Львов/РИА Новости Глава Республики Коми Владимир Уйба

«Вылетаю на место происшествия <…> Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», — написал он.

Пассажирский поезд Воркута — Новороссийск сошёл с рельсов в районе Инты вечером 26 июня. Предварительной причиной ЧП на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми стал размыв железнодорожной насыпи. С путей сошли девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск.

В составе поезда было 14 вагонов, девять из них перевернулись. Внутри находились 232 пассажира, уточнили в РЖД. По данным источника, при сходе пассажирского поезда в Коми пострадали около 70 человек, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.