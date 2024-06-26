Москва, 26 июня, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Zuma/TASS Мохаммад Мохбер

Отмечается, что стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества двух стран во всех ключевых областях.

В частности, Путин и Мохбер выразили особое удовлетворение взаимодействием в сфере энергетики и реализации инфраструктурных проектов.

Российский лидер пожелал иранскому народу успешно провести президентские выборы. Он выразил уверенность, что дружественные отношения Москвы и Тегерана будут развиваться по нарастающей.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий телефонный разговор Путин и Мохбер провели 13 июня. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта. Мохбер поблагодарил за поддержку в непростой для Ирана период после гибели президента Эбрахима Раиси.

19 мая вертолёт, на борту которого находились Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, потерпел крушение на северо-западе Ирана в районе Верзеган. В результате авиакатастрофы они погибли.

Путин выразил соболезнования аятолле Али Хаменеи в связи с гибелью президента республики. Он назвал Раиси выдающимся политиком, который посвятил себя служению родине. Также свои соболезнования выразили глава МИД России и посольство в Тегеране.

Временно исполняющим обязанности президента Ирана после гибели Раиси стал Мохбер, который был до этого первым вице-президентом страны.