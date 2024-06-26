Сыктывкар, 26 июня, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Предварительной причиной ЧП на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги в Коми стал размыв железнодорожной насыпи, сообщил источник ИА Регнум.

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«Железнодорожные пути прогнулись над образовавшейся пустотой», — сообщил источник.

В РЖД подтвердили, что, предварительной причиной происшествия с поездом №511 Воркута — Новороссийск стал подмыв полотна в результате обильных осадков. По предварительной информации, в результате ЧП обошлось без жертв. К месту инцидента направили два восстановительных поезда.

Ранее источник сообщал о пяти пострадавших в результате схода пассажирского поезда с путей в Коми. По его данным, в составе Воркута — Новороссийск было 14 вагонов, девять из них перевернулись. Внутри находились 232 человека.

Инцидент произошёл 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный в Коми. С путей сошли девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск. К месту ЧП направили оперативные службы. Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии.