Сергиев Посад, Московская область, 26 июня, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину во время посещения Сергиева Посада представили план развития города.

Михаил Терещенко/РИА Новости Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

«Человек попадающий в [Троице-Сергиеву] лавру должен уже смотреть здесь, что для себя духовно можно приобрести, а не только то, как здесь красиво. Весь проект о том, чтобы создать затягивающую внешнюю оболочку для лавры, а по сути — паломническо-туристический кластер на 5 млн человек», — рассказали главе государства о проекте.

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Вместе с президентом с планом ознакомились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 июня прибыл в Сергиев Посад. Он посетил Троице-Сергиеву лавру, куда на днях вернули икону «Троица», написанную Андреем Рублёвым.

В монастыре также находятся мощи его основателя Сергия Радонежского. Российский лидер поклонился «Троице» и мощам святого.