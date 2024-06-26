Сыктывкар, 26 июня, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате схода пассажирского поезда с путей в Коми, сообщил 26 июня Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Известно о пяти пострадавших — у них ушибы и порезы», — говорится в сообщении.

По данным источника, в составе Воркута — Новороссийск было 14 вагонов, девять из них перевернулись. Внутри находились 232 человека.

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск 26 июня сошли с рельсов в Республике Коми. Предварительно, ЧП произошло из-за подмыва путей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3898214" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщили в РЖД, инцидент произошёл в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми). С путей сошли девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск.

К месту ЧП направили оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.