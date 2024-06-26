Пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в Коми
Источник: пять человек пострадали при сходе пассажирского поезда с путей в Коми
Сыктывкар, 26 июня, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате схода пассажирского поезда с путей в Коми, сообщил 26 июня Telegram-канал «112».
«Известно о пяти пострадавших — у них ушибы и порезы», — говорится в сообщении.
По данным источника, в составе Воркута — Новороссийск было 14 вагонов, девять из них перевернулись. Внутри находились 232 человека.
Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск 26 июня сошли с рельсов в Республике Коми. Предварительно, ЧП произошло из-за подмыва путей.
Как сообщили в РЖД, инцидент произошёл в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми). С путей сошли девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск.
К месту ЧП направили оперативные службы. Принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.