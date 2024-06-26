Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 19:45 — ИА Регнум. Франция своими действиями добивается не урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, а его эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ХII Петербургского международного юридического форума.

Алексей Куденко/РИА Новости

«Мы слышим откровенную риторику не с точки зрения нацеленности на мирное урегулирование, а именно с точки зрения разжигания конфликтного потенциала заново, и это всё говорят официальные лица Франции», — отметила она.

Захарова отнесла Париж к числу плохих советчиков, из-за которых на Южном Кавказе может наступить беда. Она напомнила, что Армения и Азербайджан при посредничестве России приняли пошаговый мирный план. По мнению дипломата, это взывало «дикую ревность» у Запада, и он теперь пытается устроить хаос в регионе.

«Возможно, [Запад] будет рассматривать это как реванш за те миролюбивые усилия, которые приложила Россия и которые дали конкретный результат, наметив путь к выходу из многолетнего тупика», — добавила Захарова.

Она также указала на то, что Франция не будет нести никакой ответственности за то, что совершает на Южном Кавказе, а люди будут очередной раз страдать из-за чьих-то амбиций. Захарова обвинила Париж в попытках использовать Ереван в качестве инструмента для своих интересов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня стало известно, что Армения закупила у Франции 36 самоходных артиллерийских установок CAESAR. Французская сторона обязалась поставить через 15 месяцев. Захарова после этого обвинила Париж в провоцировании нового витка конфликта в регионе ради политических целей.

28 марта Захарова заявила, что из Армении формируют инструмент для осуществления очень опасных планов Запада. Она подчеркнула, что эти намерения расходятся с интересами армянского народа. Это вызывает беспокойство у России и других стран региона, отметила дипломат.