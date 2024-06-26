Москва, 26 июня, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе встречи обратил внимание посла Южной Кореи Ли До Хуна о недопустимости заявлений из Сеула по сотрудничеству Москвы и Пхеньяна, сообщил 26 июня МИД.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Внимание южнокорейской стороны было обращено на недопустимые антироссийские заявления высокопоставленных лиц Южной Кореи по поводу развития двустороннего сотрудничества между Россией и КНДР», — сообщило ведомство.

В МИД подчеркнули, что голословные обвинения в адрес России и КНДР в создании угрозы миру и безопасности на Корейском полуострове ставят целью отвлечь внимание международного сообщества от агрессивных планов США по удержанию гегемонии в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ведомство призвало южнокорейские власти пересмотреть конфронтационный курс, провоцирующий эскалацию обстановки на полуострове, и встать на путь поиска эффективных способов обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии. МИД указал, что ответственность за разрушение конструктивного партнёрства ляжет на нынешнее руководство Южной Кореи.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын 19 июня подписали по итогам переговоров в Пхеньяне договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Путин отметил, что подписанный документ должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Ким Чен Ын, в свою очередь, заявил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер. Российский лидер добавил, что Москва не исключает военно-технического сотрудничества с Пхеньяном в рамках этого договора.

МИД Южной Кореи 21 июня вызвал российского посла Георгия Зиновьева, чтобы выразить протест в связи с подписанным в Пхеньяне договором, в котором оговаривается военная помощь.

Руденко 25 июня заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР является предупреждением для третьих стран, которые стремятся обострить ситуацию в регионе. Дипломат заверил, что договор не направлен против Южной Кореи или третьих стран.