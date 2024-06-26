Якутск, 26 июня, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В Якутске на стадионе «Туймаада» им. Н. Н. Тарского 26 июня дан старт VIII летним спортивным играм «Дети Азии». Более трёх тысяч спортсменов, тренеров и представителей из сборных команд из 25 стран мира разыграют 239 комплектов медалей по 24 видам спорта. За ходом соревнований на спортивных площадках будут следить 707 судей, включая 58 регионов России. Соревнования пройдут на 16 спортивных площадках города.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Якутск встречает VIII Игры «Дети Азии»

Торжественная церемония открытия началась с торжественного поднятия государственного символа — флага Российской Федерации — и объединила свыше 18 тысяч человек — зрителей, членов команд, волонтеров, участников красочного представления. Бурными овациями зрители приветствовали спортсменов — участников команд из России, Азербайджана, Армении, Афганистана, Бахрейна, Бангладеша, Республики Беларусь, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, КНДР, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Ливана, Монголии, Палестины, Пакистана, Республики Корея, Сирии, Таджикистана, Таиланда, Китайского Тайбэя, Узбекистана.

Приветствие президента России Владимира Путина огласил министр спорта страны Михаил Дегтярёв. Глава государства, в частности, отметил, что Якутия по праву славится солидным опытом проведения таких престижных соревнований и высказал уверенность, что каждый из участников состязаний увезёт с собой не только завоёванные медали, но и незабываемые впечатления от пребывания в России.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) В Якутии торжественно открыли VIII летние спортивные Игры «Дети Азии»

Наблюдением о том, что игры «Дети Азии» дают участникам уникальную, во многом бесценную возможность окунуться в настоящую олимпийскую атмосферу, обрести новых друзей, ближе познакомиться с Якутией, поделился президент Олимпийского Комитета РФ Станислав Поздняко.

«Наша общая цель — обеспечить все необходимые условия, чтобы сегодняшние юные спортсмены стали в будущем чемпионами на взрослом уровне. И «Дети Азии» для этого очень хороший трамплин», — сказал президент Олимпийского Комитета.

От имени всего многонационального народа Якутии гостей и участников Игр поприветствовал глава республики Айсен Николаев. По его словам, «Дети Азии» — не только крупнейшее спортивное событие.

«Это символ наших духовных и культурных ценностей, нашей открытости и устремленности в будущее, которое принес в этот мир наш первый президент Якутии Михаил Ефимович Николаев. Мы все гордимся своей Якутией — самым большим по территории регионом великой России. Самое главное наше богатство — это сильные духом и мужественные люди. Самые главные наши ценности — это вековые традиции единства и дружбы народов, которые вместе живут и трудятся на родной земле» — подчеркнул якутский глава.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Якутск. Торжественное открытие VIII летних спортивных игр «Дети Азии»

Как сообщало ИА Регнум, международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся каждые четыре года с 1996 года. Соревнования были организованы в ознаменование 100-летия современного Олимпийского движения по инициативе первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева. 21 июня, в честь старта VIII игр, в деревне спортсменов был поднят флаг Российской Федерации.

Первыми иностранными участниками стали сирийские спортсмены. Команда поборется за медали в боксе, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, спортивной борьбе, художественной гимнастике.