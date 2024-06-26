Санкт-Петербург, 26 июня, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, когда обвинил Россию в утрате Арменией Нагорного Карабаха, заявила 26 июня на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) официальный представитель МИД Мария Захарова.

Алексей Даничев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», — сказал она, комментируя слова главы армянского Совбеза.

Захарова также отметила, что некоторые высказывания трудно комментировать без медицинского образования и она не может применить навыки в этой сфере. Дипломат добавила, что «временщики», получающие подпитку извне, не вправе оскорблять свой народ.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в октябре 2023 года рассказал, как Москва в течение многих лет предлагала Еревану компромиссные варианты для урегулирования карабахского конфликта, но армянская сторона от них отказывалась. В том числе был вариант вернуть Азербайджану пять районов вокруг Карабаха, занятых в ходе войны в 1990-х годах, а два оставить за Арменией. Но армянское руководство завило, что намерено сражаться.

13 октября Путин указал на то, что Карабах окончательно стал частью Азербайджана в 2022 году, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян признал этот статус территорий во время встречи в Праге. Российский лидер подчеркнул, что Баку и Ереван до этого не раз были близки к компромиссному соглашению по региону.

Азербайджан с 19 по 20 сентября провёл в Карабахе «антитеррористические мероприятия локального характера», после чего Степанакерт согласился прекратить сопротивление на условиях Баку. После этого президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ о её роспуске.