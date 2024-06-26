Москва, 26 июня, 2024, 18:35 — ИА Регнум. На маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) скоро выйдут ещё девять суперсовременных поездов «Иволга 4.0», которые уже прибыли в Москву. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Софья Сандурская/ТАСС

«Мы продолжаем развивать МЦД по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. До конца 2024 года обновим подвижной состав на маршрутах дальнего пригорода на D3. Всего в этом году на диаметры планируем поставить более 20 новых поездов «Иволга 4.0». На D4 завершим замену составов до конца 2025 года. Поездки пассажиров станут ещё комфортнее и безопаснее», — приводит слова Ликсутова Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Отмечается, что специалисты разработали эти поезда с учётом потребностей пассажиров. Так, промежуточные вагоны оснащены третьей дверью, чтобы люди могли быстрее выходить и заходить, внутри предусмотрен климат-контроль, адаптивное освещение и зарядки для гаджетов.

Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что территории около станций МЦД-4 Солнечная, Серп и Молот, Беговая и Кусково планируют обустроить в 2024 году. По его словам, власти Москвы планируют расширить у них тротуары и заменить асфальт на проезжей части. Пешеходные переходы к станциям будут адаптировать для маломобильных горожан и пассажиров с детскими колясками. Кроме того, около станций обновят уличное освещение, установят новые остановки общественного транспорта, а для автомобилистов сделают дополнительные парковочные карманы.

В Москве открылся новый подземный переход на городской вокзал Зеленоград — Крюково через улицу Ленина. Столичный градоначальник напомнил, что в будущем через город пройдёт первая в стране высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. На дорогу из Зеленограда до Петербурга будет уходить порядка двух часов.

Станция третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Зеленоград — Крюково стала первым в Москве трёхуровневым вокзалом. Уникальное транспортное решение позволило организовать для пассажиров пересадку на наземный транспорт на эстакаде. По словам Собянина, на этом вокзале впервые в Москве остановки для автобусов обустроили на действующей эстакаде — Крюковской.

А с одной из сторон железной дороги организовали пересадку по «карусельному» принципу. То есть автобусы всех направлений подъезжают прямо ко входу вокзала, пояснил мэр города. Удобство в том, отметил он, что пассажирам не нужно переходить проезжую часть.