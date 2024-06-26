Ликсутов: на маршруты МЦД выйдут ещё девять поездов «Иволга 4.0»
Москва, 26 июня, 2024, 18:35 — ИА Регнум. На маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) скоро выйдут ещё девять суперсовременных поездов «Иволга 4.0», которые уже прибыли в Москву. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Мы продолжаем развивать МЦД по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. До конца 2024 года обновим подвижной состав на маршрутах дальнего пригорода на D3. Всего в этом году на диаметры планируем поставить более 20 новых поездов «Иволга 4.0». На D4 завершим замену составов до конца 2025 года. Поездки пассажиров станут ещё комфортнее и безопаснее», — приводит слова Ликсутова Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Отмечается, что специалисты разработали эти поезда с учётом потребностей пассажиров. Так, промежуточные вагоны оснащены третьей дверью, чтобы люди могли быстрее выходить и заходить, внутри предусмотрен климат-контроль, адаптивное освещение и зарядки для гаджетов.
Как передавало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что территории около станций МЦД-4 Солнечная, Серп и Молот, Беговая и Кусково планируют обустроить в 2024 году. По его словам, власти Москвы планируют расширить у них тротуары и заменить асфальт на проезжей части. Пешеходные переходы к станциям будут адаптировать для маломобильных горожан и пассажиров с детскими колясками. Кроме того, около станций обновят уличное освещение, установят новые остановки общественного транспорта, а для автомобилистов сделают дополнительные парковочные карманы.
В Москве открылся новый подземный переход на городской вокзал Зеленоград — Крюково через улицу Ленина. Столичный градоначальник напомнил, что в будущем через город пройдёт первая в стране высокоскоростная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. На дорогу из Зеленограда до Петербурга будет уходить порядка двух часов.
Станция третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) Зеленоград — Крюково стала первым в Москве трёхуровневым вокзалом. Уникальное транспортное решение позволило организовать для пассажиров пересадку на наземный транспорт на эстакаде. По словам Собянина, на этом вокзале впервые в Москве остановки для автобусов обустроили на действующей эстакаде — Крюковской.
А с одной из сторон железной дороги организовали пересадку по «карусельному» принципу. То есть автобусы всех направлений подъезжают прямо ко входу вокзала, пояснил мэр города. Удобство в том, отметил он, что пассажирам не нужно переходить проезжую часть.