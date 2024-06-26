Москва, 26 июня, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Криминальный авторитет, главарь Таганской организованной преступной группировки (ОПГ) Григорий Рабинович (Гриша Таганский) умер в московском СИЗО «Матросская тишина», не дожив до суда, сообщил 26 июня телеканал РЕН ТВ.

ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов Григорий Рабинович (Гриша Таганский)

«Предварительно, умер от сердечного приступа», — сообщил источник телеканала.

По его данным, Рабиновичу стало плохо в камере следственного изолятора в ночь на 26 июня. Предположительной причиной смерти 67-летнего главаря Таганской ОПГ могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

После составления протокола тело Рабиновича отправили в первый судебный морг.

Таганская ОПГ возникла в начале 90-х. Члены банды, как известно, собирались в ресторане «Закарпатские узоры» на Таганке. Обвинения, предъявленные членам группировки, в том числе Рабиновичу, включают содействие в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан), похищения людей, грабёж и заказные убийства.

Вооружённое покушение на Аслана Усояна произошло в центре Москвы в 2013 году. Инцидент случился на Большой Никитской улице. Раненого криминального авторитета доставили в больницу, где он скончался.

Рабиновича арестовали в 2019 году по обвинению в убийстве гендиректора «Роспищепрома» Валерия Журавлева, совершённом в 2008 году. Обвинения основаны на показаниях свидетеля, который покинул группировку в 2008 году.

Судебный процесс над членами Таганской ОПГ идёт в Мосгорсуде.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня суд в Москве приговорил криминального авторитета Шишкана (Олега Медведева) к пожизненному сроку. Суд признал его виновным в организации преступного сообщества и нескольких убийств. Ещё 17 его подельников по решению суда получили сроки от условного до пожизненного заключения.

Суд также приговорил в июне участника коптевской ОПГ Сергея Замараева к 20 годам лишения свободы за убийства конкурентов. По версии следствия, в 1996 году Замараев с соучастниками из Ореховской банды убили предпринимателя Владимира Кутепова, а в 1998 году он с другими членами Коптевской ОПГ убили участника Тушинской группировки Вячеслава Степанова.