Люберцы, Московская область, 26 июня, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В Люберцах мужчина попытался утащить женщину в лес и там изнасиловать. Об этом 26 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

РЕН ТВ

Нападение произошло во дворе жилого дома. Злоумышленник схватил местную жительницу, утащил в лесополосу и попытался изнасиловать. Но женщина сумела оказать сопротивление и вырвалась с криками о помощи.

Отмечается, что после этого преступник хотел скрыться, но не смог, поскольку один из соседей задержал его до прибытия полиции.

По словам пострадавшей, за день до происшествия злоумышленник преследовал другую женщину около того же дома.

Как передавало ИА Регнум, в мае мужчина в Зеленограде изнасиловал 52-летнюю женщину — инвалида с ДЦП, а потом с её телефона перевёл себе на карту 540 тысяч рублей и 1 тысячу долларов.

В апреле таксист изнасиловал 24-летнюю пассажирку в Москве. 47-летний мужчина напал на девушку прямо в машине. После случившегося пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемого оперативно установили и задержали.