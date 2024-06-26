Астана, 26 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Апелляционный суд Астаны 26 июня оставил в силе приговор в отношении бывшего министра нацэкономики Казахстана Куандыка Бишимбаева, осужденного за убийство супруги Салтанат Нукеновой. Трансляцию судебного заседания вели на YouTube-канале Верховного суда республики.

Апелляционный суд Астаны. Кадр из видео Куандык Бишимбаев в зале суда

«Судебная коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны от 12 мая <…> оставить без изменений», — заявила судья.

Также в силе осталось решение о тюремном заключении сроком на четыре года в отношении двоюродного брата экс-министра Бахытжана Байжанова за укрывательство особо тяжкого преступления.

Защита просила суд квалифицировать действия бывшего министра как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Тогда наказание могли смягчить. Также адвокаты настаивали на отмене приговора по статье «истязание» и новом рассмотрении дела.

Как сообщало ИА Регнум, в мае суд приговорил экс-министра Казахстана к 24 годам тюрьмы. Его признали виновным по статьям «Убийство с особой жестокостью» и «Истязание».

Гражданскую жену Бишимбаева нашли мертвой 9 ноября 2023 года в ресторане в Астане. По версии следствия, муж избивал её около восьми часов, пока та не скончалась от травмы головы и внутреннего кровотечения. Отец погибшей Нукеновой сообщил, что ждал пожизненного приговора.

Как сообщало ИА Регнум, экс-министр экономики Казахстана Бишимбаев в 2018 году получил 10 лет тюрьмы за многочисленные взятки. По версии следствия, чиновник организовал преступную схему при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызыл-Орде. В 2019 году сообщалось, что он вышел на свободу досрочно.