Москва, 26 июня, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Российский истребитель-перехватчик на большой скорости прошёл над американским дроном-разведчиком Global Hawk, поле чего с параметрами полёта беспилотника произошли изменения, заявил на правах анонимности автор Telegram-канала FighterBomber на программе «333» на Соловьев Live.

US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его словам, истребитель пролетал мимо случайно. Он прошёл над Global Hawk на скорости 2,3 Маха (более 2800 километров в час) и не открывал огонь.

«Так совпало. С параметрами полёта произошли изменения, после чего американский беспилотник резко передумал выполнять боевое задание по разведке и тихонечко поехал домой», — рассказал автор канала.

Он подчеркнул, что событие произошло в нейтральных водах, маршруты полётов над которыми государства не согласовывают.

Официального подтверждения этой информации нет. В Кремле 26 июня отметили, что не располагают информацией о якобы сбитом над Чёрным морем американском беспилотнике.

Минобороны также не подтверждало информацию об подобном инциденте.

Поздно вечером 24 июня в ряде Telegram-каналов военной тематики появилась информация о якобы авиапроисшествии с американским дроном-разведчиком Global Hawk. Сообщалось о сбитом или вытесненном беспилотнике США над Чёрным морем.

Как сообщало ИА Регнум, разведывательные беспилотники США периодически замечают в небе над Чёрным морем. Так, 15 июня американский беспилотник MQ-4C Triton, занимавшийся разведкой у побережья Крыма, подал аварийный сигнал перед посадкой на военно-морской базе НАТО в Италии. В том же месяце недалеко от Ялты заметили разведывательный беспилотник RQ-4.