Москва, 26 июня, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Таганский суд заочно арестовал шведского бизнесмена, бывшего топ-менеджера «Группы ГАЗ» Эрика Эберхардсона по делу о мошенничестве. Об этом 26 июня сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

РИА Новости/Михаил Фомичев Эрик Эберхардсон

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца и гражданина Швеции Ларса Эрика Эббе Эберхардсона на два месяца», — сообщили в суде.

Отмечается, что срок будет исчисляться с даты задержания фигуранта либо с момента его экстрадиции на территорию России.

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Его объявили в международный розыск.

По данным следствия, Эберхардсон ввёл в заблуждение потерпевшего, сообщив ему заведомо ложную информацию о вложении средств в развитие предпринимательской деятельности. При этом он потребовал передать ему деньги и подписал расписку, но не вернул их в указанный период и распорядился по своему усмотрению.

Как ранее передавало ИА Регнум, следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Эберхардсона. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.

В августе 2005 года Эберхардсон занял должность директора по стратегии в «Группе ГАЗ». В 2006–2007 годах он был председателем правления компании. Позже основал свою группу компаний Ferronordic.