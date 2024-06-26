Краснодар, 26 июня, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Женщина, которая погибла 25 июня в Краснодаре в результате падения автомобиля с третьего этажа парковки, за несколько часов до трагедии проводила в онлайн-опрос, касающийся отношения к жизни и смерти, сообщил Telegram-канал «112».

Стрельцова Ксения/ТАСС

Екатерина в Telegram-канале задала подписчикам вопрос: «Если бы сегодня был последний день в вашей жизни, что бы вы сделали сегодня?» Она предложила составить список из дел, которые сделали бы участники опроса, и из желаний, которые хотелось бы исполнить, зная, что это последний день жизни.

Список предназначался не для обсуждения, каждый должен был составить его для себя. Также Екатерина предложила поделиться тем, какие чувства возникли при размышлении над делами и желаниями в такой момент.

«Друзья! Важно не грустить, что это последний день, а просто подумать, что бы вы сделали», — написала она.

Это будет самое искреннее и самое ценное, что человек сможет вытащить из себя, и это поможет ему в будущем, пояснила Екатерина.

Как сообщало ИА Регнум, Екатерина погибла 25 июня в Краснодаре. Автомобиль BMW, в котором она ехала, выехал на скорости с третьего этажа парковки в ТЦ «Галерея». В машине также находились 37-летний водитель и мальчик — сын женщины.

По одной из версий, водитель перепутал педали газа и тормоза. Возможно, причиной аварии стала техническая неисправность или кто-то повредил автомобиль. Также силовики не исключили версию о том, что водитель намеренно нажал на педаль акселератора.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Выяснилось, что муж погибшей узнал о смерти жены и сына из СМИ. Не исключено, что трагедия произошла в результате конфликта. По данным «112», Екатерина была беременна и ехала в автомобиле Рафаэля Аракельяна, который, по данным канала, был её любовником.