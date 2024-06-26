Москва, 26 июня, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Мать новорождённого мальчика, найденного 24 июня в подъезде жилого дома на Рязанском проспекте Москвы, заявила, что не знала о беременности, а ребенка решила выбросить, потому что боялась осуждения родных.

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«26-летняя женщина приехала в Москву в 2019 году из Киргизии — на заработки. В последнее время работала заместителем директора в ресторане фастфуда крупной сети. Жила в съёмной квартире вместе с сестрой, двоюродным братом и его женой», — рассказал источник ИА Регнум, знакомый с ходом расследования.

21 июня молодой женщине внезапно стало плохо на улице, прохожие вызвали ей скорую. Приехавшие медики сообщили пациентке причину недомогания — беременность, а точнее — начавшиеся роды. В тот же день в московском роддоме Перизат Д. родила здорового мальчика ростом 52 см и весом 3,2 кг.

После выписки из роддома (через три дня после поступления) Перизат побоялась ехать в квартиру к родным. О беременности, по её словам, она даже не подозревала и никому не сообщала. А после родов рассказать всё родным побоялась ещё больше: ведь кто отец ребенка она не знает, а процесс зачатия даже не помнит, поскольку была пьяна. Поэтому Перизат решила снять койко-место в доме на Рязанском проспекте. А когда приехала на адрес и зашла в подъезд, по номеру мобильного телефона, указанного в объявлении, никто не отвечал. Не зная, что делать дальше, молодая мать поставила на лестничной клетке у мусоропровода сумку, положила на неё запеленатого мальчика, вышла из подъезда, вызвала такси — и поехала домой к сестре и брату.

Спустя полчаса мальчика нашла приехавшая к подруге в гости жительница Люберец Юлия О. Ребёнка доставили в Морозовскую детскую больницу. Полицейские отсмотрели записи камер видеонаблюдения и утром следующего дня задержали Перизат. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»), ей грозит до года тюрьмы.