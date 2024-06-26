Киев, 26 июня, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского как языка международного общения на Украине. Об этом 26 июня сообщило издание «Страна. ua».

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Зеленский подписал закон об английском как одном из языков международного общения на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ определяет категории государственных должностей, кандидаты на которые должны обязательно знать английский.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, закрепляющий английский язык в качестве языка международного общения. Согласно закону, английским языком теперь обязаны владеть главы местных администраций, их заместители и сотрудники целого ряда государственных ведомств, в том числе полиции, прокуратуры, налоговой и таможенной служб. Кроме того, английский язык будут изучать в детских садах.

Соответствующий закон Зеленский внёс в Раду в июне 2023 года.

На Украине готовят страну к оккупации Западом через закон о статусе английского языка, заявила 7 июня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что через систему внедрения английского языка в госорганы Украины закрепляется возможность общения руководителей из стран НАТО с населением страны.