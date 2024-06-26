Махачкала, 26 июня, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Ленинский суд Махачкалы постановил арестовать на десять суток за нецензурную брань на улице экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, уволенного после того, как стало известно о причастности его сыновей к терактам в Махачкале и Дербенте. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

Администрация МP «Сергокалинский район» Магомед Омаров

«Омаров М. А., выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан, тем самым нарушал общественный порядок», — говорится в документе.

Отмечается, что бывший чиновник отрицал обвинения в том, что матерился, но в постановлении указано, что прохожие слышали от Омарова нецензурные выражения возле дома №3 на улице Пушкина в Махачкале. Согласно данным платформы «Яндекс. Карты», рядом с этим местом находится Ленинский отдел РОВД, куда Омарова доставили при задержании.

Как сообщало ИА Регнум, глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня объявил, что уволил Омарова с поста главы Сергокалинского района из-за причастности его детей к теракту. По мнению главы республики, в этом вопросе должна быть полная ответственность.

25 июня стало известно о задержании Омарова по делу о мелком хулиганстве. По информации газеты «Коммерсантъ», следователи также рассматривают вопрос о предъявлении бывшему чиновнику обвинения в пособничестве терроризму.

Террористы 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По данным минздрава Дагестана на 25 июня, количество погибших от действий боевиков выросло до 21 человека. В республике 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.