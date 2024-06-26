Донецк, 26 июня, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко проверил, как в ДНР организована защита сотрудников бригад скорой помощи, которые выезжают в места обстрелов. Об этом 26 июня сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

Кадр из видео

В феврале на форуме «Всё для Победы!», который проходил в Туле, фельдшер 6-й подстанции скорой помощи из Донецка Галина Яковлева обратила внимание на то, что водители скорых не получают выплат за работу в опасных условиях, хотя они выезжают в места обстрелов, где может произойти повторный взрыв. Тогда президент России Владимир Путин решил данный вопрос, и с февраля водители начали получать положенные им деньги.

Кроме того, Яковлева отметила, что в стандартных армейских жилетах медикам тяжело оказывать помощь. Также от обстрелов не защищены автомобили скорой помощи. Президент выделил средства из своего резервного фонда, чтобы решить эти проблемы.

В рамках исполнения поручения «Народный фронт» заказал бронеодеяла для обшивки автомобилей скорой помощи. Они позволяют защитить автомобиль изнутри. Также были поставлены средства противоэлектронного противодействия беспилотникам, а машины скорой помощи теперь снабжены комплектами индивидуальной защиты — лёгкими гибкими бронежилетами с капюшонами, в которых удобно работать.

Кириенко проверил, как проводится эта работа, и обсудил с медицинскими бригадами скорой помощи и водителями, как сделать эту защиту максимально удобной для работы и медперсонала, водителей, пациентов.

Как передавало ИА Регнум, Сергей Кириенко также посетил школу № 34 в Мариуполе, получившую значительные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ. В образовательном учреждении Кириенко осмотрел спортивный зал, новый пищеблок, специализированные кабинеты и помещение, где будет располагаться библиотека. Ремонтно-восстановительные работы в школе ведёт московский подрядчик. Сейчас специалисты благоустраивают территорию, создают спортплощадки. Всего в этом году в регионе отремонтируют 79 учебных заведений, работы уже завершены в 13.

Кириенко и Пушилин 6 мая осмотрели ряд ранее повреждённых ударами ВСУ учреждений культуры в Макеевке и других населённых пунктах республики. Они посетили в том числе Дворец детского творчества в Макеевке, где идёт ремонт фасада и подготовка к проведению ремонтных работ внутри здания, а также обновлённый Дом культуры в селе Бирюки.