Найроби, 26 июня, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Президент Кении Уильям Руто не стал подписывать проект бюджета, который стал причиной массовых протестов. Документ отправили в парламент на пересмотр, сообщила газета Star со ссылкой на источники в палате представителей.

TASS/EPA/DANIEL IRUNGU Президент Кении Уильям Руто

«Президент Уильям Руто отказался подписать законопроект о финансах на 2024 год», — отмечалось в материале.

По информации источников издания, законопроект вернут обратно в парламент до того, как депутаты уйдут на каникулы.

Президент Руто также предложит парламенту рассмотреть ряд поправок в ключевых областях.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня протестующие ворвались в здание парламента в столице Найроби, после чего там тоже начался пожар. После себя толпа оставила разбитые окна и двери, а также сломанную мебель. Полиция открыла огонь по протестующим боевыми патронами. Местные СМИ сообщили о гибели не менее восьми человек.

Позднее протестующие устроили пожар в здании городского совета Найроби. Во время прямой трансляции с тушения сообщалось, что толпы людей разграбили клуб, которым владеет один из высокопоставленных чиновников правительства.

Протесты, ставшие ответом на планы правительства повысить налоги на ряд товаров и услуг, начались в середине июня. Позднее в проект бюджета внесли поправки, отменяющие ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, транспортировке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, а также налог в 2,5% на автотранспорт и акциз на растительное масло.

Из-за продолжающихся беспорядков в стране объявили чрезвычайное положение. Силы обороны Кении направили 25 июня в поддержку полицейским в связи с чрезвычайным положение в сфере безопасности, вызванным продолжающимися жестокими протестами по всей Кении, говорилось в указе главного секретаря по обороне Адена Баре Дуале.