Киев, 26 июня, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В Киеве нашли мёртвым атташе посольства США на Украине. Его тело обнаружили в киевской гостинице Hilton. Об этом сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

TASS /ZUMA

Собеседник уточнил, что труп американского дипломата нашли около 23:00 (совпадает с мск) 25 июня. При этом отмечается, что на теле следов насилия правоохранители не обнаружили.

По данным источника издания, мужчина приехал на Украину 15 июня. В соответствии с медицинскими показателями, предоставленными посольством США, он страдал от высокого уровня холестерина.

Других подробностей собеседник не сообщил. Также не указано имя атташе.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня французского посла в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пактэ обнаружили мёртвым в его резиденции в Коломбо. Причины смерти 53-летнего дипломата не уточнили. Это установит экспертиза. Предположительно, он скончался из-за остановки сердца.