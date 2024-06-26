Дербент, Дагестан, 26 июня, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Погибшего от рук террористов протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте 26 июня.

Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Похороны прошли на территории православной церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в которой священник служил около 45 лет.

Ранее в этот день состоялось прощание с настоятелем храма, а также литургия по погибшему. Проводить отца Николая в последний путь пришли родные, прихожане и духовенство. На церемонии присутствовали сотни представителей разных конфессий со всей республики. Проститься со священником пришёл и мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов.

Отец Николай был настоятелем местной религиозной организации православного прихода «Церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы» в Дербенте. Более 40 лет он преподавал жителям Дербента основы православной веры в воскресной школе.

Как сообщало ИА Регнум, священник погиб от рук террористов 23 июня. У него остались жена, три дочери и шесть внуков.

Президент Владимир Путин 25 июня наградил протоиерея орденом Мужества посмертно. В указе президента говорилось, что священника наградили за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении людей во время нападения террористов.

26 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя сообщил, что отца Николая наградят орденом Александра Невского I степени посмертно. Патриарх отметил, что почивший священник претерпел страдание, за которое достоин награды.

Боевики 23 июня напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Махачкале и Дербенте. По данным минздрава Дагестана, количество погибших в результате атак боевиков увеличилось до 21. В регионе 24, 25 и 26 июня объявили днями траура.

Изучив переписку в телефонах нападавших, следователи пришли к выводу, что боевики не спонтанно выбирали цели для атак, а планировали их заранее. Николай Котельников стал одной из основных целей террористов. Боевики закрепили фотографию настоятеля в чате, где накануне терактов обозначили время нападения на священника.