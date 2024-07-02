Москва, 2 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Цифровая трансформация — одно из ключевых направлений в развитии любой сферы на сегодняшний день. И промышленность не стала исключением, ведь современные цифровые и компьютерные технологии используются во всех производственных процессах.

Компания «АИР Магистраль» Производительность труда в компании «АИР Магистраль»

И для помощи российским компаниям по нацпроекту «Производительность труда» была запущена платформа Эффективность.рф. Её эксперты помогают бизнесу провести цифровизацию предприятия: определить потенциал повышения производительности за счет цифровой трансформации и внедрить комплексные ИТ-решения. На сегодняшний день на платформе зарегистрированы уже более трёх тысяч компаний — участников нацпроекта.

«Среди преимуществ пользователей платформы цифровых решений эффективность.рф — доступ к базе знаний, накопленных нашими экспертами, и витрине отечественных цифровых решений. Сейчас на платформе более 450 поставщиков и 500 решений, которые помогают предприятиям налаживать бизнес-процессы и становиться более производительными», — отметил директор по цифровой трансформации АНО «Цифровые технологии производительности» (оператора платформы) Евгений Токаренко.

Например, один из крупнейших арматуростроительных заводов России — завод «Армалит» из Санкт-Петербурга — благодаря нацпроекту не только на 63,5% увеличил выработку при изготовлении изделий, но и получил от экспертов платформы план цифрового развития. Он включает в себя поэтапное развитие ИТ-архитектуры компании, а именно — обновление устаревшего ПО. В качестве целей для участия в проекте выбрали такие направления, как применение технологий BigData для принятия управленческих решений, систематизация управления процессами, автоматизация процессов планирования и сокращение цикла изготовления изделий.

«Применение искусственного интеллекта, технологий BigData и роботизация всё чаще встречается на производственных площадках в России. К настоящему моменту в «Армалите» к системе мониторинга Winnum подключено 170 единиц оборудования, ежемесячно формируются отчеты по загрузке оборудования, на основе которых планируется загрузка цехов и разрабатываются корректирующие мероприятия», — заявил ИА Регнум замдиректора по развитию производственной системы «Армалита» Алексей Сурнин.

А Уральскому заводу эластомерных уплотнений (УЗЭУ), который входит в топ-15 производителей резинотехнических изделий страны, эксперты помогли внедрить систему мониторинга оборудования АИС «Диспетчер» на пилотном производственном участке. Система отслеживает время и технологические параметры работы оборудования, что позволяет снизить время простоя и найти причины отклонения от плана производства.

Ранее УЗЭУ вместе со специалистами регионального центра компетенций снизил длительность изготовления формовых изделий, продажи которых обеспечивают не менее 15% выручки компании. Организованная на производстве система адресного хранения полуфабрикатов позволила быстро находить требуемые материалы и отслеживать их маршрут.

Как результат — оборачиваемость сырья увеличилась вдвое. Для того чтобы исключить простои на конкретном рабочем месте, сотрудники УЗЭУ стали пользоваться рацией. Теперь информация о потребности в сырье моментально поступает на склад, а если вдруг ломается оборудование, то ремонтные службы оперативно прибудут для устранения неполадок. В итоге выработка на этом экспериментальном участке серьёзно увеличилась. Теперь же в планах УЗЭУ — попадание в десятку лучших российских изготовителей и существенное усиление позиции на международных рынках.

Внедрением цифровых решений в производство занимается и московская компания «АИР Магистраль». Более 15 лет там разрабатывают и внедряют высокотехнологичные продукты для дорожной безопасности, в том числе дорожные знаки, светосигнальное оборудование и даже — первый отечественный коммунальный электрокар «Илья Муромец».

В итоге за счёт цифровизации и систематизации работы инженерно-технического состава до 10% сократились сроки выполнения заказов и время транспортировки между рабочими подразделениями. А расчётное время на просчёт проектов сократилось на 20% благодаря упорядочиванию номенклатур и спецификаций.

«Совсем скоро планируется интеграция с подсистемой ДО на базе «1С: ERP Управление предприятием 2. Редакция 2.5». По нашим прогнозам, это позволит ускорить взаимодействие между подразделениями на 15–25%, что, в свою очередь, приведёт к сокращению времени согласования производственных процессов», — отметил гендиректор «АИР Магистраль» Алексей Кучмин.

Участником нацпроекта «Производительность труда» компания стала в 2023 году. Ранее сотрудники компании прошли обучение инструментам бережливого производства. Благодаря этому компании удалось значительно сократить время сушки готовых изделий: вместо 48 часов этот процесс стал занимать всего четыре часа, сообщили ИА Регнум сотрудники предприятия. Также после обучения на производстве «АИР Магистраль» ввели структуризацию всех документов, включая техническую документацию и различные инструкции.

Как отмечает генеральный директор Федерального центра компетенций (ФЦК) Николай Соломон, бережливое производство позволяет наращивать выпуск продукции без дополнительных инвестиций, за счёт грамотного использования и распределения имеющихся ресурсов — как человеческих, так и технических. За шесть лет эксперты-практики повысили производительность на более чем 1,5 тыс. средних и крупных российских предприятий. После оптимизации процессов экспертами ФЦК загрузка персонала на производственных потоках возрастает в среднем с 50% до 80%.

Как сообщало ИА Регнум, для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции компании получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций и Региональных центров компетенций. Работа ведётся по нацпроекту «Производительность труда», который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Консультацией экспертов нацпроекта могут воспользоваться предприятия из 86 регионов. В результате мощности компаний используются эффективнее, увеличивается прибыль при сокращении издержек, улучшаются условия и растёт оплата труда рабочих. В нацпроекте могут участвовать предприятия из пяти несырьевых отраслей — это обрабатывающая отрасль, сельское хозяйство, строительная отрасль, транспорт и торговля.