Краснодар, 26 июня, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Супруг женщины, погибшей при падении BMW с паркинга в Краснодаре, узнал о смерти жены и сына из сообщений СМИ.

Ксения Стрельцова/ТАСС

По информации Telegram-канала «112», сейчас мужчина находится в шоковом состоянии и ни с кем не общается. Он не может осознать, что семья погибла.

В материале отмечается, что 37-летняя женщина забеременела, вероятно, от своего любовника, который в день её гибели находился за рулём авто. Достоверно не известно, что произошло между ними в торговом центре. Следствие предположило, что имел место конфликт, в результате которого любовник погибшей нажал на педаль газа и направил машину в бетонное ограждение паркинга.

В результате погиб он, женщина и её десятилетний сын от супруга.

Как сообщало ИА Регнум, легковой автомобиль BMW, в котором находились двое взрослых и ребёнок, вылетел с третьего этажа парковки в торговом центре «Галерея» в Краснодаре 25 июня. Позднее в МВД Краснодарского края уточнили, что в салоне транспортного средства находились 37-летний водитель, женщина и мальчик. Все они от полученных травм скончались на месте ДТП.

В процессе расследования правоохранители выдвинули несколько версий. К предположению о том, что 37-летний водитель мог перепутать педали газа и тормоза, добавились ещё две. Правоохранители допускали, что мужчина намеренно нажал на педаль газа и направил авто с третьего этажа парковки. Также следствие не исключало, что машина могла быть технически неисправна или кто-то умышленно нанёс ей повреждения. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

26 июня стали известны подробности о водителе упавшей с парковки в Краснодаре BMW. «Российская газета» сообщила, что мужчина мог сменить имя. По информации издания, он владел краснодарским центром восстановления личности «Высота», предоставляющим лечение от различных видов зависимости, таких как алкоголизм, наркомания и игромания.