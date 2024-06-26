Севастополь, 26 июня, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 26 июня сообщил в ходе заседания правительства объявил о созыве чрезвычайного заседания Заксобрания для защиты населения.

Михаил Терещенко/ТАСС Губернатор Севастополя Михаил Развожаев

«Обратился к спикеру заксобрания Владимиру Владимировичу Немцеву с просьбой о созыве чрезвычайного заседания пленарного заседания Законодательного собрания завтра, 27 июня, в закрытом режиме», — написал Развожаев в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что обсуждать участники встречи будут один вопрос — как обеспечить безопасность жителей в Севастополе. Необходимо принять конкретные меры.

Глава региона отметил, что 24 июня, на следующий день после атаки ВСУ, в результате которой в Севастополе погибли четыре человека, он провёл заседание оперативного штаба. Участвовали все силовые ведомства, Черноморский флотом.

Обсуждались вопросы безопасности в свете удара ВСУ ракетами с кассетными боеприпасами по гражданской инфраструктуре. Сейчас для руководства региона важно принять все возможные меры, чтобы минимизировать последствия в случае повторения атак, отметил Развожаев.

Оперштаб выработал программу действий, требующую обсуждения и в юридическом, и в финансовом контекстах. Решения должны быть выверены и исполнимы, отметил губернатор

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня киевский режим применил для удара по Крыму оперативно-тактические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями.

Силы ПВО перехватили четыре ракеты, пятая разорвалась. Обломки боеприпаса рухнули в Севастополе, погибли четыре человека, в том числе двое детей, ещё 153 мирных жителя пострадали.

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Ответственность за удар по Крыму и гибель людей несут США, заявило Минобороны России. Ракеты ATACMS, которыми ВСУ нанесли удар по мирным жителям, Киев получил от Вашингтона. Полётные задания вводят в АTACMS американские военные специалисты на основе своих данных спутниковой разведки, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

Сегодня МЧС сообщило, что при обследовании морского дна в Севастополе в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке нашли неразорвавшийся кассетный боеприпас.