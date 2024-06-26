Москва, 26 июня, 2024, 14:36 — ИА Регнум. В России предложили ввести механизм социальной доплаты к страховой пенсии по старости. Соответствующий законопроект подготовили и внесли в Госдуму 26 июня депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Александр Кряжев/РИА Новости

Согласно тексту документа, проект предлагает установить дополнительную выплату для пенсионеров со страховым стажем не менее 30 лет, которая призвана довести пенсию до двукратной величины прожиточного минимума пенсионера в целом по стране. Таким образом, с учётом доплаты, общая выплата немногим превысит 26 тысяч рублей. На сегодня средний размер пенсии составляет около 20 тыс. рублей.

При этом для россиян, имеющих право получать одновременно социальную доплату и к пенсии, и к страховой пенсии по старости, подразумеваемую новым законом, могут назначить только одну доплату по выбору гражданина.

«Гарантированная доплата до размера двух прожиточных минимумов хоть немного поднимет уровень жизни пенсионеров, даст им возможность заниматься своим здоровьем, помогать с внуками, путешествовать по стране», ― прокомментировал Слуцкий.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума на заседании 26 июня приняла во II и окончательном III чтениях законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. В I чтении законопроект депутаты приняли на пленарном заседании 25 июня.

Согласно инициативе, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров будут индексировать каждый год наравне с выплатами тем, кто оставил работу.

Как отметили в Госдуме, это потребует дополнительных бюджетных ассигнований. В 2025 году они составят 96,45 млрд рублей, в 2026 году — 177,03 млрд и в 2027-м — 260 млрд рублей. Законопроект затронет 7,87 млн человек.

Возобновить с февраля 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам, приостановленную с 2016 года, на Петербургском международном экономическом форуме 7 июня предложил президент России Владимир Путин.

Заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев 21 июня сообщил, что в 2025 году пенсии проиндексируют дважды — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля (страховая часть) — на уровень роста заработной платы. Выплаты одинаково будут индексировать как работающим, так и неработающим пенсионерам.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в среднем минимальное увеличение пенсий работающих россиян после индексации должно составить 1300 рублей.