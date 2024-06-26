Москва, 26 июня, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Российский издатель и продюсер Дмитрий Ицкович заплатит штраф в 150 тыс. рублей по административному делу о дискредитации Вооружённых сил России, сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.

Евгений Одиноков/РИА Новости Дмитрий Ицкович

«Дмитрию Ицковичу, обвиняемому в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), назначен штраф в размере 150 тыс. рублей», — указано в решении судьи.

Отмечалось, что причиной для административного дела стала одна из публикаций продюсера в Telegram-канале.

Ицкович основал сетевое издание «Полит. ру». В апреле Роскомнадзор ограничил к нему доступ за размещение недостоверной информации, призванной дестабилизировать обстановку в России.

Продюсированием музыкальных групп «АукцЫон» и «Ленинград» Ицкович занимался в 1990-х. Он также является владельцем московских баров «Зинзивер», «Дежурная рюмочная» и петербургских заведений «В бутылке» и «Залив».

Как передавало ИА Регнум, в июне суд приговорил гражданку Украины Кристину Любашенко, запустившую в Москве воздушные шары с символикой запрещённой украинской террористической организации, к 12 годам лишения свободы. Обвиняемая также размещала аудиоколонки в оконных проёмах своей квартиры и гостиничного номера и публично распространяла под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ за рубежом.

В начале месяца московская стримерша Анна Бажутова (известна как YokoBovich) получила 5 лет и 6 месяцев колонии. Девушку признали виновной в распространении фейков о ВС России. На одном из стримов на платформе Twitch Анна высказала мнение по поводу событий в Буче. Под видом достоверных убеждений она распространяла ложные факты о действиях российских военных.

30 мая Тверской суд Москвы зарегистрировал протокол в отношении блогера Ильи Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), составленный по статье о дискредитации российской армии. Блогеру грозит штраф до 50 тыс. рублей.