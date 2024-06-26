Москва, 26 июня, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Участники будущих конференций по Украине должны полностью учитывать Устав Организации Объединённых Наций, включая его положения об уважении прав человека. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях».

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«На будущее хочу адресовать призыв: когда будут в очередной раз приглашать страны — съездите, но задайте эти вопросы насчёт тех принципов Устава ООН, которые не хотят видеть в упор ни западная, ни киевская стороны», — отметил он, говоря о недавней «мирной» конференции по Украине в Швейцарии.

По мнению главы МИД, приглашаемые на такого рода «сходки» государства должны задавать такие вопросы организаторам таких мероприятий.

Лавров уточнил, что на такого рода встречах бывает много дружественных России стран, часть из которых хочет, чтобы от них отстали и не требовали вводить антироссийские санкции, а часть искренне желает повернуть кризис вокруг Украины в нормальное русло, заявляя, что не будут ничего принимать и подписывать без участия в этом процессе российской стороны.

«Это всё просто показывает принципиальный характер происходящего и понимание мировым большинством этого принципиального характера», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 26 июня Лавров рассказал, что западные страны пытаются убедить некоторые арабские государства принять у себя новую конференцию по Украине. Министр отметил, что Москва открыта к диалогу с ЕС по разрешению украинского конфликта, однако он должен вестись на основе признания территориальных реалий, закреплённых в российской Конституции. Помимо этого, Киев должен отказаться от дискриминации всего русского и от героизации нацистов, добавил он.

«Мирная» конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня и на неё Россию не пригласили. В итоговом коммюнике мероприятия российскую сторону призвали передать Киеву контроль над Запорожской АЭС, позволить украинским судам ходить по Чёрному и Азовскому морям и обменять всех военнопленных. Вместе с тем в него не внесли призыв отвести российских военных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провальной конференцию в Швейцарии. Она также отметила, что это было предсказуемо, добавив, что Запада и Киев изначально не стремились к мирному разрешению конфликта, а только хотели наращивать эскалацию.