* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Москва, 26 июня, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Афганская журналистка Кобра Хассани, которая бежала от движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), опасаясь казни, улетела обратно в Кабул. Об этом «Фонтанке» сообщили адвокаты девушки.

kobra Hassani / YouTube Афганская журналистка Кобра Хассани

«Хассани, которую задержали в России при попытке уплыть в Евросоюз, улетела в Афганистан 25 июня», — сообщило издание.

Ожидается, что журналистка прилетит в Кабул 26 июня.

Она пыталась добиться убежища в России, но получила отказ. Как рассказала адвокат Хассани Мария Беляева, вариантов уехать у девушки было много, от Албании до Германии. Однако, по словам защитницы, это требовало усилий, времени и денег.

Хассани родилась в Иране, но в детстве с семьей переехала в Афганистан. До смены политического режима в Афганистане Хассани работала на телевидении, выступала за права женщин, владела рестораном. В 2021 году она бежала в Таджикистан, затем оказалась на Украине, а потом в Москве. В мае 2022 года её задержали в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, Хассани и несколько граждан Афганистана собирались выехать в Европу. Им пообещали, что их доставят в одну из европейских стран без прохождения паспортного и пограничного контроля. На время следствия задержанную журналистку отправили в СИЗО, затем Хассани перевели в Центр временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.

Позднее суд приговорил организатора этой незаконной перевозки к четырем годам колонии строгого режима, а остальные задержанные, включая афганскую журналистку, получили по два года лишения свободы. Судебный процесс над ней длился с октября 2023 года. Прокуратура, как сообщалось, подала апелляцию на приговор, вынесенный Хассани и ещё нескольким уроженцам Афганистана, которые проходили по делу о попытке нелегально пересечь границу в сторону Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая Министерство иностранных дел и Министерство юстиции доложили президенту Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористов. Российский лидер заявил в мае, что Москва учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов.