Москва, 26 июня, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Утверждение на должности генсека НАТО и. о. премьер-министра Нидерландов Марка Рютте не стоит переоценивать, поскольку эта должность является скорее церемониальной. Такое мнение 26 июня корреспонденту ИА Регнум высказал российский политолог Владимир Корнилов.

ТАСС\ EPA/ZIPI Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утвержден на пост генсека НАТО

«Внутри НАТО принимают решения США. Рютте будет выполнять в основном представительские функции, как это было с его предшественником Йенсом Столтенбергом. Решение о назначении Рютте на должность генсека было принято президентом США Джо Байденом год назад. Единственным препятствием для этого было сопротивление Венгрии и некоторых других государств, но недавно эти препятствия были устранены, поэтому теперь ничто не мешает Рютте занять эту должность», — пояснил политолог.

Эксперт также обратил внимание на политическое долголетие Рютте, который долгие годы возглавлял правительство Нидерландов. Однако его назначение на должность генсека НАТО произошло после того, как его партия потерпела поражение на последних парламентских выборах, заняв третье место. Это подтверждает, что выбор НАТО не связан с выбором избирателей стран альянса и той страны, где Рютте построил всю свою политическую карьеру, добавил Корнилов.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня послы стран, входящих в Североатлантический альянс, утвердили назначение на пост генсека организации и. о. премьер-министра Нидерландов Рютте. Он будет исполнять обязанности с октября, сменив Йенса Столтенберга.

Рютте назвал назначение огромной честью. Он подчеркнул, что не относится к руководству альянсом легкомысленно. По его мнению, НАТО остаётся краеугольным камнем коллективной безопасности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя назначение Рютте, заявила, что ни генеральный секретарь, ни члены НАТО ничего не решают в альянсе. По её мнению, в организации всё определяют только США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что назначение нового генерального секретаря НАТО, скорее всего, не может изменить стратегическую линию Североатлантического альянса, направленную на подавление России. Песков подчеркнул, что в настоящее время НАТО является вражеским альянсом для России.