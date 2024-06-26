Туапсинский район, Краснодарский край, 26 июня, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, которое возбудили против Сергея Денисенко, сообщили 26 июня в пресс-службе управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Кадр из видео Станислав Ржицкий

Денисенко обвинили в убийстве по найму (п. п. «б, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и в госизмене (ст. 275 УК РФ). По версии следствия, он вступил в октябре 2022 года в группу и получил от неё поручение убить Ржицкого «в связи с его служебной деятельностью».

Получив это задание и пистолет с глушителем, Денисенко выяснил распорядок дня Ржицкого, выбрал место и дату нападения. Рано утром 10 июля 2023 года он подкараулил Ржицкого, когда тот совершал пробежку.

«Выбрав момент, когда вокруг никого не было, обвиняемый произвёл не менее восьми выстрелов в потерпевшего, убив его, после чего скрылся с места происшествия, покинув территорию города Краснодара», — сообщили в ведомстве.

Причастность Денисенко к преступлению быстро установили. Его задержали в Туапсинском районе в рамках уголовного дела об убийстве. При обыске у него нашли авиабилеты в Турцию и Швейцарию.

Денисенко на допросе дал признательные показания, сообщив, что заранее снял дом в Туапсе, чтобы прятаться там после убийства. После он собирался бежать в Швейцарию.

По решению суда его арестовали, и 14 июля Денисенко предъявили обвинение в умышленном убийстве и незаконном обороте оружия. В декабре прошлого года обвиняемый признался, что убийство организовали сотрудники СБУ, которые руководили его действиями.