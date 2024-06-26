Мариуполь, ДНР, 26 июня, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил школу №34 в Мариуполе, получившую значительные повреждения в результате обстрелов со стороны украинской армии. Об этом 26 июня в Telegram-канале сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Кадр из видео

В образовательном учреждении Кириенко осмотрел спортивный зал, новый пищеблок, специализированные кабинеты и помещение, где будет располагаться библиотека.

Ремонтно-восстановительные работы в школе ведёт московский подрядчик. Сейчас специалисты благоустраивают территорию, создают спортплощадки.

Всего в этом году в регионе отремонтируют 79 учебных заведений, работы уже завершены в тринадцати.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая Кириенко и Пушилин осмотрели ряд ранее повреждённых ударами ВСУ учреждений культуры в Макеевке и других населённых пунктах республики. Они посетили в том числе Дворец детского творчества в Макеевке, где идёт ремонт фасада и подготовка к проведению ремонтных работ внутри здания, а также обновлённый Дом культуры в селе Бирюки.

Также заместитель руководителя администрации президента и глава республики посетили макеевский лицей №2, по которому ВСУ в марте 2022 года нанесли ракетный удар с использованием тактического комплекса «Точка-У». Здание восстановили в сентябре того же года при поддержке региона — шефа Макеевки — Ханты-Мансийского автономного округа.

Кириенко 5 мая во время поездки в Донбасс посетил Донецкий ботанический сад, который является одним из крупнейших в Европе, в его фонде более 8 тыс. видов и сортов растений. В 2025 году этому исследовательскому объекту исполнится 60 лет, он популярен для познавательного отдыха у жителей ДНР.

Первый заместитель руководителя администрации президента во время поездки в Донбасс 26 июня посетил Сартанскую библиотеку им. М. Ю. Лермонтова.