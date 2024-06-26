Москва, 26 июня, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что 72% жителей страны предпочитают планировать свою жизнь. Центр опубликовал результаты исследования 26 июня на своём сайте.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Среди тех, кто строит планы на будущее, 10% опрошенных сказали, что ограничиваются недельным сроком, 14% задумываются о планах на месяц, а 26% — на год. На пять планируют жизнь 12%, а на десять лет — 10%. 25% респондентов заявили, что у них нет планов на будущее.

«Игра на длинную дистанцию» — прерогатива молодых. Планы на жизнь, по собственным оценкам, строит абсолютное большинство молодых людей в возрасте 18–35 лет — 85% (при 66% среди остальных возрастов)», — отметили во ВЦИОМ.

Отмечается, что среди молодёжи также больше тех, кто планирует будущее как на краткосрочный, так и на среднесрочный периоды. В возрасте от 18 до 35 лет не строят никаких планов 13% участников опроса.

Центр проводил опрос с помощью телефонных интервью по стратифицированной случайной выборке из российских телефонных номеров. В исследовании участвовали 1600 жителей страны старше 18 лет. Опрос проводили 21 июля 2024 года. Погрешность исследования оценили в пределах 2,5%.

Как сообщало ИА Регнум, опрос ВЦИОМ, проведённый в феврале, показал, что 60% жителей России удовлетворены жизнью. Этот показатель превысил на 11–15 процентных пунктов результаты исследований, проведённых с 2019 по 2021 год. 16% опрошенных заявили, что не удовлетворены жизнью.

Исследование ВЦИОМ, проведённое в мае, показало, что 80% жителей уверены в способности президента России Владимира Путина обеспечить стабильность в стране. Только 13% респондентов заявили о противоположном мнении.